Даниил Квят объявил победителя конкурса на расцветку его шлема и показал результат

Гонщик Даниил Квят показал свой новый шлем с дизайном, который выиграл в конкурсе, организованном россиянином.
Фото: Социальные сети Даниила Квята
«Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе дизайна! Мы получили бесчисленное количество крутых работ.
А вот и победитель! Я очень рад, что буду носить шлем с дизайном от Нильса Сайонца в этом году. Также спасибо компании CriHelmet за помощь в доработке идеи.
Уже на этой неделе пройдёт гонка в Имоле, так что вы увидите меня в этом шлеме совсем скоро», — заявил Квят в социальных сетях.
Победитель конкурса получит мини-шлем, в котором Квят выступал за «Альфа Таури» в сезоне-2020, а также оригинальные подписанные перчатки с первой гонки WEC в 2024 году.
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