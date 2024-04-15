Даниил Квят объявил победителя конкурса на расцветку его шлема и показал результат

Гонщик Даниил Квят показал свой новый шлем с дизайном, который выиграл в конкурсе, организованном россиянином.

Фото: Социальные сети Даниила Квята

«Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе дизайна! Мы получили бесчисленное количество крутых работ.

А вот и победитель! Я очень рад, что буду носить шлем с дизайном от Нильса Сайонца в этом году. Также спасибо компании CriHelmet за помощь в доработке идеи.

Уже на этой неделе пройдёт гонка в Имоле, так что вы увидите меня в этом шлеме совсем скоро», — заявил Квят в социальных сетях.

Победитель конкурса получит мини-шлем, в котором Квят выступал за «Альфа Таури» в сезоне-2020, а также оригинальные подписанные перчатки с первой гонки WEC в 2024 году.

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