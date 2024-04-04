«Новые правила провалились». Даниил Квят высказался о конкуренции в нынешней Формуле-1

Российский гонщик Даниил Квят заявил, что нынешние правила Формулы-1 не смогли помочь выравниванию команд и увеличению конкуренции.

«Бывают потрясающие сезоны, как было в 2021 году, но затем ты спотыкаешься и не можешь назвать ни одного другого похожего. Я бы назвал сезон 2016 года, но, думаю, проблема в том, что были обещания, что новый регламент обеспечит более тесную конкуренцию между командами, но, по-моему, это не удалось.

И теперь у нас снова есть одна команда, которая явно опережает остальных. Это делает шоу довольно скучным, что очень обидно. Да и внутренней командной борьбы тоже нет», — приводит слова Квята PlanetF1 со ссылкой на подкаст Speed City Broadcasting.

Следующее серьёзное изменение регламента Формулы-1 произойдёт в 2026 году.