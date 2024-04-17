В Ford отметили 60-летие Mustang кабриолетом. Таких машин выпустят 1965

Компания Ford представила обновлённый кабриолет Ford Mustang GT, который посвящён 60-летию автомобиля Mustang. Первый автомобиль под таким названием компания выпустила в 1964 году — и эта модель сразу же стала самым успешным Ford за последние 40 лет.

Ford Mustang к 60-летию модели Фото: Ford

Новинка получила колёсные диски в стиле первого Ford Mustang, а также необычную для модели решётку радиатора и несколько шильдиков, созданных в честь логотипов на автомобиле первого поколения. Оснащается новый Mustang 5-литровым двигателем V8.

Ford Mustang к 60-летию модели Фото: Ford

«Дизайн машины был напрямую вдохновлён чистым силуэтом оригинального автомобиля. Мы внимательно изучили все детали Ford Mustang 1965 модельного года, все значки на крыльях, колпаки колёс. Цель была в том, чтобы передать атмосферу того Ford Mustang современному спорткару», — отметил старший дизайнер Ford Стефан Тейлор.

Ford Mustang к 60-летию модели Фото: Ford

Юбилейный Ford Mustang будет выпущен тиражом в 1965 экземпляров — это отсылка к тому, что первый Mustang был представлен как машина 1965 модельного года.