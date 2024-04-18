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Леклер признал, что Сайнс в последних гонках выступает лучше него

Леклер признал, что Сайнс в последних гонках выступает лучше него
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что его товарищ по команде Карлос Сайнс находится в лучшей форме, чем он.

«В Бахрейне сложно сравнивать, потому что с моей стороны были проблемы, и я думаю, что это был очень сильный уикенд с моей стороны. Однако в последних двух гонках Сайнс был сильнее.

Так что теперь мне предстоит работать, особенно в квалификации, которая обычно является моей сильной стороной. На круге выезда, когда доводишь шины до нужного рабочего окна, проходит очень тонкая грань — ты либо делаешь всё правильно, либо ошибаешься, и на данный момент у меня было больше проблем, чем у Карлоса.

Он выступает на очень высоком уровне, и я думаю, что это здорово для команды. И для меня тоже. Я много работал над этим, а когда ты прикладываешь много усилий, то тебе, как правило, удаётся исправить ситуацию. Так что я не волнуюсь, но, очевидно, теперь мне нужно показать это на трассе, начиная с завтрашней квалификации», — приводит слова Леклера RaceFans.

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