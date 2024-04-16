Экс-пилот Формулы-1: Леклеру непросто из-за результатов Сайнса

Бывший итальянский гонщик Формулы-1 Витантонио Льюцци поделился мнением о выступлении пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса в нынешнем сезоне.

«Должен сказать, в прошлом году, во второй части сезона, я увидел невероятный рост Карлоса Сайнса. Он продемонстрировал это победой в Сингапуре. Не ожидал, что в этом году увижу Леклера под давлением и борющегося с трудностями. Ему непросто из-за результатов Сайнса, который покинет команду по окончании сезона. Но место Карлоса придёт Хэмилтон. Таким образом, рядом с Леклером будет настоящая рабочая лошадка. Надеюсь, Шарль сможет снова найти себя. Его выступления будут иметь решающее значение для баланса красных», — приводит слова Льюцци TAG24 со ссылкой на его выступление на канале Cusano News 7.