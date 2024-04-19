«Это было похоже на езду по льду». Ферстаппен — о третьем сегменте квалификации в Китае

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал спринтерскую квалификацию в рамках Гран-при Китая. Напомним, во время третьего сегмента заезда начался обильный дождь. Нидерландец занял четвёртое итоговое место.

«Было невероятно скользко, мне было трудно поддерживать температуру шин, было сложно удержать машину на трассе. Это было похоже на езду по льду.

Мы вполне заслуженно заняли те места, что заняли, на мокрой трассе у меня ничего не получалось, а на сухой мы выглядим неплохо. Так что я, в принципе, доволен.

В спринте мы должны стартовать как можно лучше. Правда, начинать с внутренней стороны на этой трассе не очень удобно, поскольку здесь гораздо меньше сцепления, слева направо, из-за этой покраски на асфальте», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.