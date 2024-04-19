В субботу, 20 апреля, на Международном автодроме Шанхая состоится спринтерская гонка пятого этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Китая. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 6:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Китая — 2024. Онлайн-трансляция спринтерской гонки

В настоящий момент первое место в общем зачёте пилотов занимает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 77 очков. На второй позиции находится его товарищ по команде Серхио Перес, в активе которого 64 балла. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (59 очков).