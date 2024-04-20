Формула-1, Гран-при Китая — 2024: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 20 апреля, состоится квалификация пятого этапа сезона-2024 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Китая. Этап принимает стационарная трасса Международного автодрома Шанхая. Начало квалификации запланировано на 10:00 мск.

Напомним, в сезоне-2023 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший трёхкратным чемпионом мира. В сезоне-2024 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Китая — 2024. Онлайн-трансляция квалификации

В настоящий момент в общем зачёте пилотов лидирует гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на его счету 77 очков. На второй позиции находится его напарник по команде Серхио Перес, в активе которого 64 очка. Тройку сильнейших замыкает Шарль Леклер из «Феррари» (59 очков).