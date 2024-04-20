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Карлос Сайнс извинился за инцидент с Леклером в спринте Гран-при Китая

Карлос Сайнс извинился за инцидент с Леклером в спринте Гран-при Китая
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою жёсткую борьбу с напарником по команде Шарлем Леклером в спринтерской гонке Гран-при Китая, в результате которой их обоих обошёл пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

«Преследуя Фернандо, я сделал хороший манёвр в седьмом повороте, но он решил обойти меня в девятом повороте, что испортило нам обоим гонку. В том эпизоде я получил повреждения машины и загрязнил шины, после чего машина плохо держала дорогу.

Я делал всё, что мог, чтобы защищаться. Я извиняюсь, если чрезмерно боролся с Шарлем. Но сегодня все мы очень упорно боролись, и я старался держать ситуацию под контролем», — приводит слова Сайнса издание Crash.

В спринте на Гран-при Китая Шарль Леклер занял четвёртое место, а Карлос Сайнс – пятое.

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