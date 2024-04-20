Ферстаппен завоевал поул на Гран-при Китая Формулы-1, Хэмилтон — 18-й

На Международном автодроме Шанхая завершилась квалификация Гран-при Китая Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе время продемонстрировал напарник нидерландского пилота Серхио Перес. Третий результат у пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон не вышел из первого сегмента, показав 18-й результат.
Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:33.660.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:33.982.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:34.148.
4. Ландо Норрис («Макларен») — 1:34.165.
5. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:34.273.
6. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.289.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:34.297.
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:34.433.
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:34.604.
10. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:34.665.
После второго сегмента вылетели:
11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:34.838.
12. Даниэль Риккардо («РБ») — 1:34.934.
13. Эстебан Окон («Альпин») — 1:35.223.
14. Александер Албон («Уильямс») — 1:35.241.
15. Пьер Гасли («Альпин») — 1:35.463.
После первого сегмента вылетели:
16. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:35.505.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:35.516.
18. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:35.573.
19. Юки Цунода («РБ») — 1:35.746.
20. Логан Сарджент («Уильямс») — 1:36.358.