Ландо Норрис: у нас был высокий темп, а у «Феррари» низкий – я удивлён

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, где он занял второе место.

«Я очень доволен за всю команду. Мы проводили хорошие пит-стопы, всё сработало, удалось сберечь резину. Я атаковал, и мне было вполне комфортно за рулём, так что я доволен этой гонкой.

Меня многое удивило — у нас был высокий темп, а у «Феррари» довольно низкий. Я думал, что мы будем в 35 секундах позади них. Не думал, что буду на подиуме, так что этот результат — приятный сюрприз. Я очень рад, что ошибся в своих прогнозах, это хороший день для всех нас», — сказал Ландо Норрис после окончания гонки в эфире Sky Sports F1.

Ландо Норрис занимает на данный момент пятое место в личном зачёте чемпионата, на его счету 58 очков.