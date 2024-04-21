Общий зачёт Формулы-1 после двух Гран-при Китая: Ферстаппен опережает Переса на 25 очков

По итогам гонки Гран-при Китая Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил свой отрыв от Серхио Переса до 25 очков. Представитель «Феррари» Шарль Леклер ещё в девяти баллах позади, а топ-5 по-прежнему замыкают Карлос Сайнс и Ландо Норрис.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.

В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 44 балла. В то же время сама «Скудерия» оторвалась от «Макларена» на 55 очков, а вот между «Мерседесом» и «Астон Мартин» — лишь 12 баллов.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 195 очков.

2. «Феррари» — 151.

3. «Макларен» — 96.

4. «Мерседес» — 52.

5. «Астон Мартин» — 40.

6. «РБ» — 7.

7. «Хаас» — 5.

8. «Уильямс» — 0.

9. «Кик-Заубер» — 0.

10. «Альпин» — 0.