Общий зачёт Формулы-1 после двух Гран-при Китая: Ферстаппен опережает Переса на 25 очков

По итогам гонки Гран-при Китая Формулы-1 гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен увеличил свой отрыв от Серхио Переса до 25 очков. Представитель «Феррари» Шарль Леклер ещё в девяти баллах позади, а топ-5 по-прежнему замыкают Карлос Сайнс и Ландо Норрис.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 85.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 76.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 69.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 58.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 38.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 33.
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 31.
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 19.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 9.
В Кубке конструкторов «Ред Булл» опережает «Феррари» на 44 балла. В то же время сама «Скудерия» оторвалась от «Макларена» на 55 очков, а вот между «Мерседесом» и «Астон Мартин» — лишь 12 баллов.
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 195 очков.
2. «Феррари» — 151.
3. «Макларен» — 96.
4. «Мерседес» — 52.
5. «Астон Мартин» — 40.
6. «РБ» — 7.
7. «Хаас» — 5.
8. «Уильямс» — 0.
9. «Кик-Заубер» — 0.
10. «Альпин» — 0.