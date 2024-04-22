Гонка NASCAR Cup Series на «Талладеге» завершилась массовой аварией с участием лидера

Пилот команды 23XI Racing Тайлер Реддик выиграл гонку GEICO 500 — десятый этап NASCAR Cup Series сезона-2024, который прошёл на автодроме «Талладега Суперспидвей». Для пилота команды, принадлежащей легендарному баскетболисту Майклу Джордану, это первая в нынешнем сезоне победа и уже шестая в карьере.

Отметим, что на последнем круге пелотон возглавлял Майкл Макдауэлл. Под прессингом Брэда Кезеловски он не раз менял траекторию, из-за чего перед финишной чертой потерял контроль над машиной и вылетел в отбойник. Кезеловски, упёршийся в развернувшуюся поперёк трассы машину Макдауэлла, финишировал вторым, уступив Реддику, который проскочил мимо неуправляемого автомобиля.

Тем не менее многие пилоты позади не успели среагировать и угодили в завал с участием половины пелотона. В завале никто из пилотов не пострадал.

Права на видео принадлежат NASCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NASCAR.

NASCAR Cup Series. GEICO 500, Талладега (топ-10):

1. Тайлер Реддик (23XI Racing / «Тойота») — 188 кругов.

2. Брэд Кезеловски (RFK Racing / «Форд») +0,2 сек.

3. Ноа Грэгсон (Stewart-Haas Racing / «Форд») +0,2.

4. Рикки Стенхаус-мл. (JTG Daugherty Racing / «Шевроле») +0,4.

5. Алекс Боуман (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +0,9.

6. Энтони Альфредо (Beard Motorsports / «Шевроле») +1,2.

7. Уильям Байрон (Hendrick Motorsports / «Шевроле») +1,3.

8. Тодд Гиллиленд (Front Row Motorsports / «Шевроле») +1,5.

9. Дэниел Хемрик (Kaulig Racing / «Шевроле») +2,0.

10. Харрисон Бёртон (Wood Brothers Racing / «Форд») +2,2.

Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка Würth 400 — пройдёт 28 апреля на овале «Довер Мотор Спидвей».