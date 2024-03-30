В США под трибунами трассы нашли пещеру бутлегеров! Это криминальное эхо истории NASCAR

Сотрудники автодрома «Норт-Уилксборо Спидвей», на котором в мае должна пройти Гонка звёзд NASCAR, обнаружили под трибунами тайное помещение. Пещера, судя по всему, служила для незаконной торговли алкоголем — она, к слову, и породила гонки сток-каров много десятилетий назад.

Тайны Норт-Уилксборо

Пещеру обнаружили, когда во время инспекции посадочных мест секции N работники трассы увидели трещины в бетоне. Чтобы понять степень повреждений, часть кресел была удалена, однако затем обнаружилось, что под сиденьями скрывалось тайное помещение площадью 65 квадратных метров.

Тайная пещера в трибунах «Норт-Уилксборо Спидвей» Фото: North Wilkesboro Speedway

«Когда в 2022-м мы восстанавливали трассу, часто приходилось слышать, что под трибунами что-то такое происходило. Ну, мы пока не знаем, что именно там происходило, но нашли помещение, которое идеально подходит не только для производства контрафакта, но и для того, чтобы прятаться от властей, — рассказал Стиф Свифт, вице-президент компании Speedway Motorsport, владеющей трассой. — Однако мы пока не знаем, как именно сюда попадали и уходили отсюда».

В общей сложности сотрудникам трассы пришлось удалить 600 кресел, а теперь необходимо восстановить конструкцию трибун и вернуть посадочные места обратно — через полтора месяца здесь состоится Гонка звёзд, одно из главных событий года в NASCAR. «Теперь у нас своя гонка. В числе наиболее пострадавших зон — трибуна на главной прямой, места с лучшими видами. У нас теперь очень много работы», — добавил Свифт.

Самогонщики и NASCAR

«Норт-Уилксборо Спидвей» был построен в 1947 году, когда ассоциации NASCAR ещё не было, но гонки на серийных машинах были уже популярны. Они появились из состязаний бутлегеров — в годы сухого закона контрабандисты улучшали машины и учились ездить на высокой скорости, чтобы уходить от погони. В этих заездах ошибка в лучшем случае стоила свободы, в худшем — жизни.

Округ Уилкс, в котором находится Норт-Уилксборо, считался столицей самогонщиков. Вплоть до 1950-х годов здесь производилось больше всего в Штатах нелегального алкоголя, из Уилкса контрафакт попадал во все города Северной Каролины и даже за пределы штата — в Детройт, Нью-Джерси и Флориду. Здесь умелые водители были востребованы как нигде.

Первые гонки на «Норт-Уилксборо Спидвей» прошли в 1948 году, а в 1949-м, когда появилась ассоциация NASCAR, трасса получила постоянное место в календаре чемпионата. Первым победителем гонки NASCAR на «Норт-Уилксборо Спидвей» стал Боб Флок, который вместе с братьями Тимом и Фонти Флоками и сестрой Этель Мобли управлял незаконным спиртным бизнесом.

ФБР хотело арестовать Боба на глазах у публики во время гонки в Атланте — десятки машин агентов выехали прямо на трассу, однако Флоку удалось сбежать с автодрома в город. В какой-то момент — уже в пригороде Атланты — у гонщика закончилось топливо — и тогда правоохранители его задержали. В общей сложности Флок провёл 36 гонок NASCAR — и выиграл четыре из них.

За победу в Норт-Уилксборо Ларсон получил самогонный аппарат Фото: Chris Graythen/Getty Images

История NASCAR неразрывно связана со средой бутлегеров, а первыми звёздами этих гонок были те, кто зарабатывал преступным путём. Современные соревнования под эгидой ассоциации — это уже совершенно иные соревнования, однако о происхождении гонок сток-каров в США не забывают.

Автодром в Норт-Уилксборо потерял место в календаре NASCAR в середине 1990-х, но в 2021-м при поддержке властей трассу отремонтировали, и двумя годами спустя она вновь стала принимать этапы общенациональных дивизионов, а также внезачётную Гонку звёзд NASCAR. В прошлом году её выиграл Кайл Ларсон — и получил от организаторов символичный кубок в виде самогонного аппарата.