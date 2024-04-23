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Карун Чандхок рассказал, что нужно сделать Ферстаппену, чтобы стать величайшим

Карун Чандхок рассказал, что нужно сделать Ферстаппену, чтобы стать величайшим
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Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports Карун Чандхок рассказал, что, по его мнению, нужно сделать трёхкратному чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену, чтобы встать в один ряд с великими гонщиками.

«Мне всё больше и больше хочется, чтобы он перешёл в другую команду!

Мне бы хотелось посмотреть, сможет ли он так же управлять машиной «Мерседеса» или «Феррари». Да, у него контракт с «Ред Булл», но это было бы интересно. Какой вклад в его успехе машины, и какой — его самого.

Величайшие гонщики — это те, кто побеждал в разных командах. Михаэль Шумахер, Хуан Мануэль Фанхио, Ален Прост и, конечно же, Льюис Хэмилтон», — сказал Чандхок в эфире Sky Sports.

На данный момент после пяти этапов сезона-2024 Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, на его счету 110 очков.

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