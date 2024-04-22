Марко — о достижениях Ферстаппена: это надо принимать и ценить

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на критику выступлений трёхкратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена, доминирующего в последние годы.

«Это совершенно не скучно. В горных лыжах были Франц Кламмер и Херман Майер, которые много побеждали. Если спортсмен добивается выдающихся достижений, это надо принимать и ценить. И не говорить, что скучно. Это заслуга Макса», — приводит слова Марко издание De Telegraaf.

В настоящий момент после пяти этапов Ферстаппен располагается на первой строчке в личном зачёте пилотов со 110 очками. У его ближайшего преследователя и напарника Серхио Переса 85 очков. Третье место с 76 очками занимает Шарль Леклер из «Феррари».

Ранее Марко высказался о возможном четвёртом титуле для Ферстаппена.