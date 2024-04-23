«Если они хотят крови, я готов». Марио Андретти «обижен» отказом Формулы-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти заявил, что он обижен отказом Формулы-1 принять его команду в состав участников чемпионата.

«Откровенно говоря, я обижен. Мы этого не заслужили. Это повысило бы ценность чемпионата, но они этого не хотят. С 11 командами его ценность выше, чем с 10.

С их стороны это был оскорбительный отказ. Но если они хотят крови, что ж, я готов», — сказал он, жестом перерезав вену.

«Правила допускают 11 или 12 команд — это законно. Мы пойдём ва-банк, я не знаю, что ещё делать. Мы все гонщики. Мы все профессионалы. Попытаемся довести это дело до конца», — приводит слова Андретти агентство AP News.

Команда «Андретти» хотела дебютировать в Формуле-1 уже в 2025 году, но ФОМ отказала им. Теперь американская команда рассчитывает попасть в Формулу-1 в 2026 году.