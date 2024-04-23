Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Если они хотят крови, я готов». Марио Андретти «обижен» отказом Формулы-1

«Если они хотят крови, я готов». Марио Андретти «обижен» отказом Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти заявил, что он обижен отказом Формулы-1 принять его команду в состав участников чемпионата.

«Откровенно говоря, я обижен. Мы этого не заслужили. Это повысило бы ценность чемпионата, но они этого не хотят. С 11 командами его ценность выше, чем с 10.

С их стороны это был оскорбительный отказ. Но если они хотят крови, что ж, я готов», — сказал он, жестом перерезав вену.

«Правила допускают 11 или 12 команд — это законно. Мы пойдём ва-банк, я не знаю, что ещё делать. Мы все гонщики. Мы все профессионалы. Попытаемся довести это дело до конца», — приводит слова Андретти агентство AP News.

Команда «Андретти» хотела дебютировать в Формуле-1 уже в 2025 году, но ФОМ отказала им. Теперь американская команда рассчитывает попасть в Формулу-1 в 2026 году.

Материалы по теме
Назван актуальный план «Андретти» по вхождению в Формулу-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android