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Назван актуальный план «Андретти» по вхождению в Формулу-1

Назван актуальный план «Андретти» по вхождению в Формулу-1
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Известный журналист Формулы-1 Крейг Слэйтер поделился подробностями посещения новой базы команды «Андретти» в Великобритании. Во время визита Слэйтер пообщался с главой гоночного коллектива Майклом Андретти. Американская команда по-прежнему рассчитывает попасть в Формулу-1 в 2026 году.

«В Великобритании у них 120 сотрудников, и в планах команды увеличить их число до 400. Мне ясно дали понять, что они всё ещё верят, что сумеют убедить руководство Формулы-1 принять их заявку. Им нужно привнести что-то более существенное, чем партнёрство с General Motors. В планах команды разработать этот двигатель. Но, как мне сказал Майкл Андретти, к тому моменту, когда это произойдёт – предположительно в 2028 году, – он надеется, что пару лет команда будет выступать, чтобы освоиться», — приводит слова Слэйтера F1 Oversteer со ссылкой на Sky Sports F1 Podcast.

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