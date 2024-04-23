Резервист «Мерседеса» Фредерик Вести рассказал, чему он научился у Льюиса Хэмилтона

Резервный пилот «Мерседеса» Фредерик Вести рассказал, чему он научился у семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона, наблюдая за его работой в боксах немецкой команды.

«Конечно, приятно наблюдать, когда команда побеждает, завоёвывает поул-позиции и всё такое. Но даже когда этого не происходит, мне как запасному пилоту есть чему поучиться по ходу гоночного уикенда.

Команда и гонщики обсуждают настройки машины, как они её пилотируют, как улучшить болид. Это очень хорошая наука для меня», — ответил Вести в подкасте F1 Nation на вопрос, чему он научился у Хэмилтона.

22-летний Фредерик Вести в прошлом году боролся за титул в Формуле-2, но уступил юниору «Заубера» Тео Пуршеру. В этом году Вести является запасным и тест-пилотом «Мерседеса».