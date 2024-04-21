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Хэмилтон: я поплатился за неправильные настойки в квалификации

Хэмилтон: я поплатился за неправильные настойки в квалификации
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Китая, где он, стартуя с 18-го места, пробился в топ-10, заработав два очка.

«Я прорвался вперёд и заработал очки, но гонка получилась сложной. В конечном счете, вчера я неправильно настроил машину и поплатился за это. Я собираюсь сделать выводы, чтобы в будущем этого не повторилось!

Похоже, машина действительно работает только в небольшом рабочем окне. К сожалению, из-за вчерашней ошибки сегодняшний день получился очень тяжелым. Команда отлично справилась с пит-стопами, и Джорджу удалось заработать несколько хороших очков. Я уверен, что следующая гонка в Майами будет лучше», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

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