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Антонелли впервые протестировал болид Формулы-1. «Мерседес» показал фото

Антонелли впервые протестировал болид Формулы-1. «Мерседес» показал фото
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Итальянский пилот Формулы-2 Андреа Кими Антонелли впервые провёл тесты болида Формулы-1. Об этом сообщила пресс-служба «Мерседеса» и опубликовала фотографии с трассы.

Антонелли проехал за рулём «Мерседеса» W12 2021 года. Его первые заезды на машине Формулы-1 состоялись на трассе «Ред Булл Ринг». Он выбрал себе 12-й номер.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Напомним, 17-летний итальянец на данный момент занимает девятое место в чемпионате Формулы-2 сезона-2024. В начале апреля стало известно, что Антонелли может дебютировать в Формуле-1 уже по ходу текущего сезона. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что молодой пилот является одним из основных претендентов на роль пилота команды в следующем сезоне вместо Льюиса Хэмилтона, который перейдёт в «Феррари».

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