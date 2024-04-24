«Ред Булл» обязан дать Лоусону место боевого пилота в 2025 году или потеряет права на него

Известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд поделился информацией, что команда «Ред Булл» обязана дать Лиаму Лоусону место боевого пилота Формулы-1 в 2025 году, иначе потеряет на него права.

«Вполне объяснимо, почему Даниэль Риккардо был так сердит на Лэнса Стролла на Гран-при Китая. У австралийца осталось всего несколько гонок до того, как его заменят Лиамом Лоусоном, если он не наберёт хоть несколько очков.

Особенность контракта Лоусона с «Ред Булл» в том, что если его не сделают боевым пилотом в 2025 году, то он имеет право свободно уйти в другую команду. Некоторые команды заинтересованы в нём, поэтому в «Ред Булл» должны решить, что с ним делать, и логика подсказывает, что они могут уже сейчас начать натаскивать его, в надежде, что он наберёт больше очков, чем нынешние гонщики», — написал Сейвуд в своей авторской колонке.