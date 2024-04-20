Даниэль Риккардо: это мой лучший уикенд в сезоне, я лучше чувствую новое шасси

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо оценил своё выступление в субботних заездах на Гран-при Китая.

«Пока что это уикенд складывается для нас хорошо, и он лучший для меня в этом году. Перед этим этапом мне заменили шасси, теперь я лучше чувствую машину, больше уверен в ней, и это обнадёживает. Да, пока это лишь одна трасса. Мне всегда нравился Шанхай, в прошлом у меня здесь были неплохие результаты, так что нам нужно продолжать доказывать свою форму в следующих гонках.

Я был доволен своим кругом в квалификации и считал, что этого было достаточно. Несколько наших непосредственных соперников пробились в третий сегмент и показали там чуть большую скорость, но я чувствую, что наш темп повыше, чем у тех, кто стартует рядом. Вместе с тем позади есть машины, которые рассчитывают обойти нас. Я думаю, что 12-я позиция — неплохое место для старта и даёт возможность попытаться обогнать тех, кто впереди, и заработать несколько очков», — приводит слова Риккардо пресс-служба «РБ».