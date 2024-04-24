Напарник Шумахера: в Имоле у Мика был самый лучший темп среди гонщиков «Альпин»

В гонке WEC «6 часов Имолы» у Мика Шумахера был самый лучший гоночный темп среди гонщиков «Альпин». Об этом заявил его напарник по экипажу Николя Лапьер.

«Должен сказать, что Мик Шумахер провёл очень сильную гонку в Имоле. У него был очень хороший темп, возможно, самый лучший среди шести гонщиков «Альпин».

Кроме того, он не допустил ни одной ошибки в очень сложных погодных условиях. Он ехал на сликах под небольшим дождём. Могу вам сказать, что на этих шинах непросто пилотировать на мокрой трассе. Когда они холодные, на них очень, очень сложно ехать. Так что я должен сказать, что он показал себя очень хорошо в своей второй гонке на гиперкарах», — приводит слова Лапьера издание Motorsport Week.

Экипаж «Альпин» №36 (Лапьер, Шумахер и Матье Ваксивьер) занял 17-е место, отстав на 15 кругов из-за повреждения в столкновении с несколькими машинами в Тамбурелло на первом круге гонки.