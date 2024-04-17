Мик Шумахер может перейти в «Прему» для участия в IndyCar

25-летний пилот Мик Шумахер рассматривается в качестве кандидата на переход в команду «Према» для участия в Indycar, начиная с сезона-2025.

Недавно стало известно, что «Према», выступающая в Формуле 2 и Формуле-3, планирует со следующего года выйти в Indycar с двумя машинами.

По данным французского издания Auto Hebdo, Prema рассматривает возможность объединения опытного пилота Indycar с новичком из европейских гоночных трасс для своего состава на 2025 год.

Шумахер рассматривается как подходящий кандидат на эту роль.

«Он никогда не скрывал своих амбиций по возвращению в одноместные машины. Немец мог бы объединиться с кланом Розин для возможного возвращения в Indycar в 2025 году», — отметил корреспондент Гонсало Форбс.