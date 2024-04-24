На ливрее команды RDS появится логотип «Чемпионата»

Новая гоночная команда – «АВТОБАН AIMOL» – выступит в сезоне главного чемпионата страны по дрифту RDS GP 2024. Два крупных бренда объединили коллектив профессиональных автогонщиков, чтобы побороться за титул RDS GP.

Состав команды:

#71 Сергей Сак – Nissan Silvia S15

#24 Дмитрий Ермохин – Nissan Silvia S15

#36 Сергей Кузнецов – российский гиперкар Flanker F

Информационным партнером команды выступит спортивный портал «Чемпионат», логотипы которого украсят автомобили и комбинезоны спортсменов.

Старт нового сезона RDS GP уже в ближайшие выходные, 28 и29 апреля, на автодроме Moscow Raceway.