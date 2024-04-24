На ливрее команды RDS появится логотип «Чемпионата»
Новая гоночная команда – «АВТОБАН AIMOL» – выступит в сезоне главного чемпионата страны по дрифту RDS GP 2024. Два крупных бренда объединили коллектив профессиональных автогонщиков, чтобы побороться за титул RDS GP.
Состав команды:
#71 Сергей Сак – Nissan Silvia S15
#24 Дмитрий Ермохин – Nissan Silvia S15
#36 Сергей Кузнецов – российский гиперкар Flanker F
Информационным партнером команды выступит спортивный портал «Чемпионат», логотипы которого украсят автомобили и комбинезоны спортсменов.
Старт нового сезона RDS GP уже в ближайшие выходные, 28 и29 апреля, на автодроме Moscow Raceway.
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