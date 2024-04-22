Новый сезон Гран-При Российской Дрифт Серии стартует на Moscow Raceway 28–29 апреля

Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) открывает новый сезон, который для главного чемпионата страны по дрифту станет 15-м.

Видео доступно на YouTube-канале «Российская Дрифт Серия RDS».

Традиционно первый этап RDS GP 2024 пройдёт в Москве на трассе Moscow Raceway с 28 по 29 апреля. Для тех, кто не сможет лично присутствовать на подмосковном автодроме, прямая трансляция всех сессий уикенда — от квалификации и ТОП-32 в воскресенье до ТОП-16 и финальных заездов в понедельник — будет идти на платформе RDS TV.

Расписание первого этапа RDS GP 2024 на трассе Moscow Raceway

28 апреля, воскресенье

8:30–9:30 — тренировки

10:00–13:30 — квалификация

14:00–15:00 — торжественное открытие соревнований и автограф-сессия

15:30–18:30 — парные заезды ТОП-32

29 апреля, понедельник

9:00–10:30 — тренировки

11:30–12:30 — парад пилотов и автограф-сессия

13:00–14:30 — парные заезды ТОП-16

16:00–18:00 — парные заезды ТОП-8 / ТОП-4 / финал

18:30–19:00 — церемония награждения