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Брандл раскритиковал идею расширить очковую зону в Формуле-1

Брандл раскритиковал идею расширить очковую зону в Формуле-1
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт на британском телевидении Мартин Брандл высказался по поводу идеи расширить очковую зону в чемпионате.

«Очки в Формуле-1 нужно завоёвывать с большим трудом и ценить. Дорожить этим. Это не что-то вроде счастливого случая, где каждый может получить приз», — написал Брандл в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Формула-1 рассмотрит возможные изменения системы начисления очков.

Новая система может быть внедрена в Формуле-1 уже со следующего года.

Идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся такими же, как сейчас, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

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