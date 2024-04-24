Валттери Боттас показал колоритные фото с носорогами в Африке

Финский пилот команды «Кик-Заубер» Валттери Боттас разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежими фотографиями. Гонщик показал, как совершил велопрогулку в ЮАР.

«Южноафриканский гравий», — подписал фотографии финский пилот.

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

Фото: Из личного архива Валттери Боттаса

В настоящий момент Боттас занимает 20-е место в общем зачёте пилотов. В первых шести Гран-при Валттери не набрал ни одного очка. Возглавляет рейтинг гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 110 баллов.

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Не так давно бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв, высказываясь о проблемах британца Льюиса Хэмилтона, заявил, что тот провёл слишком много лет с Боттасом.