Экс-чемпион Ф-1 — о спаде Хэмилтона: он провёл слишком много лет с Боттасом

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв считает, что нынешние проблемы звёздного британца Льюиса Хэмилтона связаны с отсутствием конкуренции в чемпионские годы.

«Льюис провёл слишком много лет с Валттери Боттасом. Не все из них были лёгкими, но те годы произвели отрицательный эффект. Переход в «Феррари», возможно, вернёт Льюиса-победителя, которого мы знали», — приводит слова Вильнёва издание GPFans.

Напомним, после четырёх этапов Хэмилтон располагается на девятом месте с 10 очками. Его напарник и соотечественник Джордж Расселл занимает седьмую строчку. Лидером является трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.

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