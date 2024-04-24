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Motorsport: «Ауди» поставила дедлайн перед Сайнсом и Хюлькенбергом, названы сроки

Motorsport: «Ауди» поставила дедлайн перед Сайнсом и Хюлькенбергом, названы сроки
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«Ауди» намерена как можно скорее определиться с составом пилотов. Как информирует издание Motorsport, ссылаясь на свои источники, немецкая компания ясно дала понять немцу Нико Хюлькенбергу из команды «Хаас» и испанцу Карлосу Сайнсу из «Феррари», что, если оба не примут решения к маю, она может переключиться на другие варианты.

В настоящий момент Сайнс занимает четвёртое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 69 очков. Хюлькенберг с четырьмя баллами располагается на 13-й позиции.

Главные новости дня:

Ранее мнением о возможном переходе в «Ауди» Сайнса и Хюлькенберга поделился известный британский обозреватель Формулы-1 Джо Сейвуд. По его словам, оба гонщика пока не спешат давать чёткий ответ.

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