«Феррари» показала голубые комбинезоны, в которых Леклер и Сайнс выступят на ГП Майами

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» на своей странице в социальных сетях показала, как выглядят комбинезоны, в которых гонщики Шарль Леклер и Карлос Сайнс выступят на предстоящем Гран-при Майами. Ранее стало известно, что «Скудерия» изменит традиционную расцветку на этапе в США и выступит с особой ливреей, к которой добавит светло-синие тона. Комбинезоны гонщиков также получили голубой цвет.

Фото: Скриншот видео «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Фото: Социальные сети «Феррари»

Напомним, Гран-при Майами состоится с 3 по 5 мая. В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 баллов.

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Ранее сообщалось, что «Ауди» поставила дедлайн перед Сайнсом и Нико Хюлькенбергом.