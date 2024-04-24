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Эксперт Sky Sports предположил, какие шаги на рынке пилотов сделают ведущие команды Ф-1

Эксперт Sky Sports предположил, какие шаги на рынке пилотов сделают ведущие команды Ф-1
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Британский эксперт Sky Sports Дэвид Крофт предположил, каким образом сформируются составы пилотов нескольких команд Формулы-1 в ближайшее время.

«Я думаю, Нико Хюлькенберг перейдёт в «Заубер», он будет в «Ауди» вместе с Карлосом Сайнсом. Полагаю, Сайнс отправится именно туда. «Мерседес» пригласит Андреа Кими Антонелли, и это логично, а «Ред Булл» сохранит Серхио Переса, потому что такой шаг, в моём представлении, тоже логичен для них. И куда тогда пойдёт Чжоу? Ну, он мог бы перейти в «Альпин». Помните, он был пилотом академии «Рено». Однако тогда Окону и Гасли придётся покинуть команду. Гасли мог бы оказаться в «Уильямсе». Уверен, он ведёт переговоры с «Уильямсом» о том, чтобы выступать бок о бок с Александером Албоном», — приводит слова Крофта PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте Sky Sports.

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