Сироткин и Смоляр примут участие в фиджитал-гонках на КАРТСИМ ФЕСТЕ 2024

19 мая уже в четвёртый раз состоится фестиваль фиджитал-гонок «Московский спорт КАРТСИМ ФЕСТ 2024», который соберёт под крышей центра MIKS Karting профессионалов и любителей реального и виртуального автоспорта со всей страны.

Известные российские блогеры и журналисты, пилоты программы SMP Racing и лучшие симрейсеры России будут соревноваться в двух параллельных реальностях – за рулём картов и на автоспортивных симуляторах.

Фото: Пресс-служба турнира КАРТСИМ ФЕСТ 2024

В рамках фестиваля запланированы три командные гонки: КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД, КАРТСИМ СТУДЕНТ и КАРТСИМ АБСОЛЮТ.

Основным событием мероприятия уже традиционно станет КАРТСИМ ГОНКА ЗВЁЗД. В этом году её участниками станут российский пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Виктор Шайтар, призёр гонки международного женского чемпионата W Series Ирина Сидоркова, призёр гонки «24 часа Ле-Мана» Кирилл Ладыгин, победитель гонок Формулы-3 Александр Смоляр и другие.

Фото: Пресс-служба турнира КАРТСИМ ФЕСТ 2024

Кроме того, 28 апреля в картинговом центре MIKS Karting пройдёт отборочный турнир, победители которого смогут стать участниками КАРТСИМ ГОНКИ ЗВЁЗД и попасть в команды с ведущими российскими автогонщиками и симрейсерами. Подробные правила участия в отборочном турнире размещены на сайте мероприятия.

Фото: Пресс-служба турнира КАРТСИМ ФЕСТ 2024

Участниками фестиваля также станут гонщики с ограниченными возможностями из проекта «Картинг без границ». Для них выступление в гонке стало возможным благодаря инновационной системе подрулевого управления, установленной как на реальных картах, так и на виртуальных симуляторах.

Для зрителей на площадке будет организована масштабная фан-зона, на которой откроется выставка гоночных автомобилей, и зона с автоспортивными симуляторами. Зрители также смогут поучаствовать в конкурсе прогнозов с ценными призами, поучаствовать в автограф-сессии с известными российскими автогонщиками и посмотреть все гонки фестиваля, а также этап Формулы-1 на большом экране.

Для поклонников, которые не смогут посетить фестиваль, будет организована онлайн-трансляция.

Начало мероприятия: 19 мая в 11:00 по московскому времени.