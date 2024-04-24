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Марио Андретти назвал позицию General Motors по приходе в Формулу-1

Марио Андретти назвал позицию General Motors по приходе в Формулу-1
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Чемпион мира 1978 года Марио Андретти посетовал на сложности с принятием заявки его команды на вступление в Формулу-1. Напомним, «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в Формулу-1. По словам Марио, в автомобильной корпорации в восторге от этой идеи.

«Мы пытаемся сказать: «Мы сделаем всё, о чём вы нас попросите. Мы сделаем всё, что в наших силах. Просто скажите нам». Но они до сих пор ничего не сказали, за исключением некоторых отговорок. Дело в том, что General Motors ясно дала понять, что они в восторге от этого проекта. Существуют долгосрочные обязательства, и я не знаю, что ещё мы можем сделать», — приводит слова Андретти AP News.

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