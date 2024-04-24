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Если Ферстаппен выиграет ГП Майами, то обойдёт Хэмилтона по проценту выигранных гонок

Если Ферстаппен выиграет ГП Майами, то обойдёт Хэмилтона по проценту выигранных гонок
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может обойти гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по проценту выигранных гонок в Формуле-1.

Коэффициент побед Хэмилтона упал до 30,3%, у Ферстаппена он составляет 30,5%, и победа на следующем этапе в Майами выведет его вперёд.

Напомним, с 3 по 5 мая в Соединённых Штатах Америки на Международном автодроме Майами пройдёт шестой Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

На данный момент после пяти этапов сезона-2024 Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, на его счету 110 очков, он выиграл четыре гонки из пяти, плюс ещё одну спринтерскую. На Гран-при Австралии Ферстаппен сошёл из-за поломки тормозов на его машине.

Ранее Ферстаппен показал особый шлем, на котором он выступит в Майами.

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