Макс Ферстаппен показал особый шлем на Гран-при Майами

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал особый шлем, на котором он выступит на шестом этапе Формулы-1 сезона-2024 Гран-при Майами.

«В этом сезоне кое-что особенное для гонки в США. С нетерпением жду возможности проехать в этом шлеме на всех американских Гран-при», — написал трёхкратный чемпион Формулы-1 на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

С 3 по 5 мая в Соединённых Штатах Америки на Международном автодроме Майами пройдёт шестой Гран-при Формулы-1 в сезоне-2024.

На данный момент после пяти этапов сезона-2024 Макс Ферстаппен уверенно лидирует в личном зачёте чемпионата, на его счету 110 очков, он выиграл четыре гонки из пяти, плюс ещё одну спринтерскую. На Гран-при Австралии Ферстаппен сошёл из-за поломки тормозов на его машине.