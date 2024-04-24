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Компания из США стала новым титульным спонсором «Феррари»

Компания из США стала новым титульным спонсором «Феррари»
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» заключила контракт с американской компанией-поставщиком аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard. Об этом информирует пресс-служба гоночного коллектива. Hewlett Packard станет титульным спонсором «Скудерии».

«HP и «Феррари» объявляют о своём историческом титульном партнёрстве. Мы рады отправиться в путь, расширяющий возможности людей с помощью технологий и инноваций и создающий значимые связи по всему миру», — говорится в сообщении «Феррари».

Ранее говорилось, что условия сделки будут очень выгодны для «Скудерии» и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»:

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