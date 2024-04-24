«Феррари» сменила официальное название команды в Формуле-1

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» официально изменила своё полное название на Scuderia Ferrari HP. Это связано с тем, что сегодня, 24 апреля, гоночный коллектив получил нового титульного спонсора в лице американской компании-поставщика аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard.
Ранее говорилось, что условия сделки будут очень выгодны для «Скудерии» и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.
В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 очков.
Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: