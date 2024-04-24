«Феррари» сменила официальное название команды в Формуле-1

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» официально изменила своё полное название на Scuderia Ferrari HP. Это связано с тем, что сегодня, 24 апреля, гоночный коллектив получил нового титульного спонсора в лице американской компании-поставщика аппаратного и программного обеспечения Hewlett Packard.

Ранее говорилось, что условия сделки будут очень выгодны для «Скудерии» и позволят ей гарантировать высокую зарплату британскому пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону, который присоединится к ней со следующего сезона Формулы-1.

В настоящий момент «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, имея в активе 151 очко. На первой позиции находится гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл», на счету которого 195 очков.

Материалы по теме Компания из США стала новым титульным спонсором «Феррари»

Льюис Хэмилтон подписывает атрибутику «Феррари»: