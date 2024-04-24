Представлена самая динамичная Tesla Model 3

Компания Tesla представила новую версию Model 3 Performance, которая стала самой мощной и динамичной модификацией в линейке. Так, по словам создателей, пиковая мощность силовой установки выросла на 32% и достигла 510 лошадиных сил.

Tesla Model 3 Performance Фото: Tesla

В Tesla также отмечают, что крутящий момент также вырос — на 16%, энергопотребление автомобиля снизилось на 2% по сравнению с предыдущей версией Tesla Model 3, а коэффициент сопротивления воздуху сократился на 5%.

Tesla Model 3 Performance Фото: Tesla

До 60 миль в час (96 км/ч) новый автомобиль разгоняется за 2,9 секунды — на 0,2 быстрее предыдущей Model 3 Performance. Максимальная скорость новинки составляет 262 км/ч.

Tesla Model 3 Performance Фото: Tesla

Автомобиль также получил обновлённое шасси с переработанными амортизаторами, а также улучшенными стабилизаторами. Кроме того, инженеры обновили задний диффузор и спойлер на крышке багажника.