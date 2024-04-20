У нового Mercedes-AMG GT рекордная динамика разгона до 100 км/ч

На Гран-при Китая Формулы-1, который проходит в эти дни в Шанхае, компания Mercedes-Benz представила новый AMG GT 63 S E Performance. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,8 секунды, и, как отмечают создатели, это первая серийная машина от AMG, которая обладает такой динамикой.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

«Учитывая скорость разгона машины, было очевидно, что её премьера должна была состояться на гонках Формулы-1. Наш 4-литровый двигатель в сочетании с высокопроизводительной гибридной системой делает этот автомобиль лучшим в линейке GT», — отметил исполнительный директор Mercedes-AMG Михаэль Шибе.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance оснащён 4-литровым гибридным би-турбо двигателем V8, который вдохновлён наработками заводской команды немцев в Формуле-1. Этот двигатель вместе с 200-сильным электромотором на задней оси в общей сложности генерирует 815 лошадиных сил. Максимальная скорость новинки — 320 км/ч. Машина также обладает подвеской AMG Active Ride Control с полуактивной системой стабилизации крена и подруливающими задними колёсами.

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance Фото: Mercedes-Benz

Отметим, что чуть ранее в Mercedes представили автомобиль с самым мощным четырёхцилиндровым двигателем в мире.