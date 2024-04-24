Источник: Хюлькенберг и «Ауди» договорились о трёхлетнем контракте

«Ауди» и немецкий пилот Нико Хюлькенберг договорились о соглашении с 2025 года, сообщает F1-Insider.

Официально стороны пока хранят молчание, но заявление может быть сделано к концу мая. Уточняется, что «Ауди» предложила гонщику по меньшей мере трёхлетний контракт.

На Гран-при Китая Нико Хюлькенберг повторил антирекорд Формулы-1 по количеству гонок без побед (208). Кроме того, у него нет ни одного подиума в Формуле-1. На данный момент немец занимает 13-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету четыре очка.

Нико Хюлькенберг ещё в прошлом году вёл переговоры со швейцарской командой, но в «Хаасе» воспользовались пунктом в контракте и продлили Нико на 2024 год.

Ранее «Ауди» попросила других пилотов, в первую очередь Карлоса Сайнса, побыстрее определиться со своим будущим.