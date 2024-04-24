Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Источник: Хюлькенберг и «Ауди» договорились о трёхлетнем контракте

Источник: Хюлькенберг и «Ауди» договорились о трёхлетнем контракте
Аудио-версия:
Комментарии

«Ауди» и немецкий пилот Нико Хюлькенберг договорились о соглашении с 2025 года, сообщает F1-Insider.

Официально стороны пока хранят молчание, но заявление может быть сделано к концу мая. Уточняется, что «Ауди» предложила гонщику по меньшей мере трёхлетний контракт.

На Гран-при Китая Нико Хюлькенберг повторил антирекорд Формулы-1 по количеству гонок без побед (208). Кроме того, у него нет ни одного подиума в Формуле-1. На данный момент немец занимает 13-е место в личном зачёте чемпионата, на его счету четыре очка.

Нико Хюлькенберг ещё в прошлом году вёл переговоры со швейцарской командой, но в «Хаасе» воспользовались пунктом в контракте и продлили Нико на 2024 год.

Ранее «Ауди» попросила других пилотов, в первую очередь Карлоса Сайнса, побыстрее определиться со своим будущим.

Материалы по теме
Motorsport: «Ауди» поставила дедлайн перед Сайнсом и Хюлькенбергом, названы сроки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android