Lamborghini представила первый гибридный Urus. Он стал самым мощным в линейке

Компания Automobili Lamborghini в преддверии Пекинского автосалона, открывающегося 25 апреля, представила новую версию кроссовера Urus — Urus SE с гибридным двигателем, впервые появившимся на этой модели, который также стал самым мощным в линейке.

Lamborghini Urus SE Фото: Lamborghini

Автомобиль оснащён четырёхлитровым твин-турбо двигателем V8 мощностью 620 лошадиных сил, но вместе с электромотором силовая установка генерирует 800 л. с. Для сравнения, Lamborghini Urus Performante, представленный в 2022 году, обладает лишь 666 л. с.

Lamborghini Urus SE Фото: Lamborghini

В плане максимальной скорости Urus SE опережает Performante — 312 км/ч против 306, однако уступает ему в динамике — до 100 км/ч гибридный кроссовер разгоняется за 3,4 секунды, уступая Performante десятую долю секунды.

Lamborghini Urus SE Фото: Lamborghini

Создатели также отмечают, что изменениям подвергся дизайн автомобиля. Новинка получила переработанные капот, бамперы и диффузор, благодаря чему уровень прижимной силы на задней оси на высоких скоростях вырос на 35%, а эффективность системы охлаждения — на 15%.

Интерьер Lamborghini Urus SE Фото: Lamborghini

Публичный дебют новинки состоится на Пекинском автосалоне.