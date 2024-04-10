В Lamborghini представили новый Huracan. Это очень редкая прощальная версия с V10

Компания Automobili Lamborghini представила новую версию спорткара Huracan — это Lamborghini Huracan STJ, который будет выпущен тиражом лишь в 10 экземпляров и станет прощальной версией автомобиля с двигателем V10.

Созданная в 2014 году атмосферная V-образная силовая установка с 10 цилиндрами стала одним из символов марки Lamborghini, именно им с самого начала оснащались спорткары линейки Huracan. В будущих автомобилях компании будут использоваться новые гибридные двигатели — и первая модель с такой силовой установкой будет представлена ещё до конца года, отмечается в пресс-релизе Lamborghini.

Lamborghini Huracan STJ Фото: Automobili Lamborghini

Lamborghini Huracan STJ — это вершина производительности семейства Huracan, утверждают создатели. У этой машины особый аэродинамический пакет, разработанный спортивным подразделением Lamborghini Squadra Corse.

Скоростные характеристики новинки не раскрываются, однако они едва ли уступают показателям Huracan Performante, который разгоняется до 100 км/ч 2,5 секунды и способен развивать 328 км/ч.