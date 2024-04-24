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«Вроде пластыря на большой порез». Окон — о предложении изменить систему очков в Ф-1

«Вроде пластыря на большой порез». Окон — о предложении изменить систему очков в Ф-1
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Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон высказался о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1. Напомним, в гоночной серии могут начать начислять очки не 10 первым пилотам, а 12.

«Это вроде пластыря на большой порез, назовём это так. Думаю, это решение в сложившейся ситуации. В таком случае мы бы набрали очки в Китае. Хотя я предпочёл бы иметь возможность соревноваться впереди», — приводит слова Окона издание Autosport.

В настоящий момент «Альпин» занимает предпоследнее, девятое место в Кубке конструкторов, опережая только «Кик-Заубер». За пять этапов французский коллектив не смог набрать ни одного очка.

Ранее глава французской команды Бруно Фамен оценил вероятность потери Пьера Гасли и Эстебана Окона.

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