Победителя этапа IndyCar дисквалифицировали через полтора месяца после гонки

Организаторы серии IndyCar объявили об исключении из протоколов Гран-при Сент-Питерсберга, состоявшегося 10 марта, победителя Джозефа Ньюгардена и бронзового призёра Скотта Макглоклина, а также о штрафе для их партнёра по команде «Пенске» Уилла Пауэра. Причиной такого решения стали выявленные нарушения правил в области работы с системой push-to-pass.

По правилам IndyCar, пилотам запрещено использовать push-to-pass на старте гонки и во время рестартов. Однако на втором этапе сезона — Гран-при Лонг-Бич — судьи выяснили, что настройки системы на машинах «Пенске» были выставлены таким образом, что позволяли пилотам задействовать дополнительную мощность в те моменты, когда это было запрещено.

По мнению судей, Ньюгарден и Макглоклин, которые заняли первое и третье места, использовали эту систему и получили конкурентное преимущество. Пауэр, согласно вердикту, никакого преимущества не получил, тем не менее экс-чемпион лишён 10 очков в общем зачёте.

В «Пенске» признали вину и отказались от права на апелляцию. «К сожалению, после тестов гибридной силовой установки настройки программного обеспечения push-to-pass не были очищены, из-за чего система работала в те моменты, когда это было запрещено. Команда «Пенске» согласна со штрафом, наложенным IndyCar», — цитирует руководителя коллектива Тима Синдрика официальный сайт серии.

В результате дисквалификации Ньюгарден потерял первое место общего зачёта и откатился на 11-ю строчку, в то время как Макглоклин теперь замыкает турнирную таблицу. Новым победителем Гран-при Сент-Питерсберга объявлен Пато О’Уорд из «Макларена». Лидером чемпионата стал Скотт Диксон из команды «Ганасси», который на два очка опережает гонщика «Андретти» Колтона Херту. Действующий чемпион IndyCar Алекс Палоу поднялся на третью позицию.

IndyCar. Обновлённый общий зачёт (топ-10):

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 79 очков.

2. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 77.

3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 67.

4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 64.

5. Уилл Пауэр (Team Penske) — 59.

6. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 54.

7. Александер Росси (Arrow McLaren) — 48.

8. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 47.

9. Ринус Викей (Ed Carpenter Racing) — 40.

10. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 37.

Следующий этап IndyCar — Гран-при Алабамы — пройдёт на трассе «Барбер Моторспортс Парк» в воскресенье, 28 апреля.