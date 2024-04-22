Пилот команды «Ганасси» Скотт Диксон выиграл Гран-при Лонг-Бич — второй этап серии IndyCar сезона-2024. Для Диксона, рекордсмена по числу побед в этом первенстве, это уже 56-я победа в IndyCar.

Скотт Диксон вырвался в лидеры после второго пит-стопа, когда смог опередить Джозефа Ньюгардена и закрепиться на первой позиции. Сам Ньюгарден занял только четвёртое место — в одном из эпизодов в последнем повороте в заднюю часть его машины врезался Колтон Херта, из-за чего Джозеф заглох при выходе на стартовую прямую и разом потерял две позиции. Вторым в итоге стал Херта, а третье место занял действующий чемпион Алекс Палоу.

Экс-пилот Формулы-1 Маркус Эрикссон финишировал пятым, опередив Уилла Пауэра и Кайла Кирквуда, а Ромен Грожан закончил гонку восьмым. Топ-10 замкнул ещё один бывший гонщик Ф-1 Александер Росси, который уступил победителю квалификации Феликсу Розенквисту, занявшему девятую позицию.

Также следует отметить 11-е место Тео Пуршера — француз, известный по выступлениям в Формуле-2, впервые вышел на старт гонки IndyCar и смог опередить Маркуса Армстронга, который также пришёл в американский чемпионат из европейских молодёжных гонок.

IndyCar. Гран-при Лонг-Бич (топ-10):

1. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 85 кругов.

2. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) +0,9 сек.

3. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1,7.

4. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) +3,9.

5. Маркус Эрикссон (Andretti Autosport) +4,3.

6. Уилл Пауэр (Team Penske) +15,7.

7. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) +16,1.

8. Ромен Грожан (Juncos Hollinger Racing) +18,0.

9. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) +18,8.

10. Александер Росси (Arrow McLaren) +32,0.

В общем зачёте по-прежнему лидирует Ньюгарден, а его главным преследователем по итогам двух этапов стал Диксон. На третью строчку поднялся Херта, а следом за ним расположились Палоу, Пауэр и О’Уорд. Росси идёт девятым, Эрикссон на 12-й позиции, Грожан — на 13-й.

Общий зачёт (топ-10):

1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 87 очков.

2. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) — 75.

3. Колтон Херта (Andretti Curb-Agajanian) — 72.

4. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 63.

5. Уилл Пауэр (Team Penske) — 61.

6. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 54.

7. Феликс Розенквист (Meyer Shank Racing) — 50.

8. Кайл Кирквуд (Andretti Autosport) — 45.

9. Александер Росси (Arrow McLaren) — 44.

10. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 40.

Следующий этап IndyCar — Гран-при Алабамы — пройдёт на трассе «Барбер Моторспортс Парк».