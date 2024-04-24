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Боттас начал переговоры о продолжении карьеры в Формуле-1

Боттас начал переговоры о продолжении карьеры в Формуле-1
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Пилот «Кик-Заубера» Валттери Боттас сообщил, что начал переговоры о продолжении карьеры. О потенциальном же уходе из команды финский гонщик заявлять не стал.

«Я чувствую, что движение [на рынке пилотов] начнётся уже скоро. Уже очевидно, что Фернандо Алонсо решил остаться, так что с этим понятно. На самом деле, свободных мест не так уж и много, но касательно некоторых пилотов есть вопросы. Что собирается делать Карлос? И что будет делать «Мерседес»?

В идеале ситуация начнёт проясняться в ближайшие недели. Я работаю над будущим, переговоры уже стартовали», — приводит слова Боттаса издание Speedcafe.

В настоящий момент после пяти этапов Боттас занимает 20-е место в личном зачёте пилотов. Финн пока не набрал ни одного очка.

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