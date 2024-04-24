Мекис ответил, как относится к возможному изменению очковой системы в Ф-1

Руководитель команды «РБ» Лоран Мекис высказался о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1. Напомним, в гоночной серии могут начать начислять очки не 10 первым пилотам, а 12.

«Мы считаем, что изменение является фундаментально верным. Арьергарда больше не существует. У вас есть 10 команд, пять из которых далеко впереди, а другие пять находятся в условиях жёсткой конкуренции. Для нас 11-е место — это поул и победа в гонке, у машин сейчас невероятная стабильность. Топ-5 команд практически не меняется», — приводит слова Мекиса издание Racingnews365.

Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 195 очков.

2. «Феррари» — 151.

3. «Макларен» — 96.

4. «Мерседес» — 52.

5. «Астон Мартин» — 40.

6. «РБ» — 7.

7. «Хаас» — 5.

8. «Уильямс» — 0.

9. «Кик-Заубер» — 0.

10. «Альпин» — 0.