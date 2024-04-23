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«50 баллов за первое место». Магнуссен предложил радикально изменить очковую систему Ф-1

«50 баллов за первое место». Магнуссен предложил радикально изменить очковую систему Ф-1
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о возможном изменении системы начисления очков в Формуле-1. Ранее сообщалось, что на этой неделе руководство «Королевских гонок» обсудит этот вопрос. Идея заключается в том, чтобы очки получали 12 гонщиков, а не 10, как это происходит с 2010 года. При этом очки за первые семь мест останутся такими же, как сейчас, но за места с 8-го по 12-е будут перераспределены.

«Может быть, очки стоит раздавать всем. 50 баллов за первое место, а затем просто распределить их. Это ничего не изменит в рейтинге, но сделает гонки более интересными для пятёрки лидеров», — приводит слова Магнуссена GrandPX.news.

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Ранее об этом вопросе высказался известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев.

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